Altay Yusuf'u listeye ekledi

SÜPER Lig temsilcisi Altay'ın dış transferde Trabzonspor'dan sağ kanat Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.

SÜPER Lig temsilcisi Altay'ın dış transferde Trabzonspor'dan sağ kanat Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi. Fransa doğumlu 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı. Marseille altyapısında yetişen Yusuf, kiralık olarak Clermont'ta forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Karadeniz ekibine transfer oldu. Genç futbolcu önceki sezon 14 müsabakada 3 kez rakip fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı. Trabzonspor yönetiminin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktığı ifade edildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Yusuf Sarı'nın ismi daha önce Alanyaspor ve Göztepe ile anılmıştı.



Son Dakika

Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın

''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı

İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı

Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi

Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi

Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var

Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi

Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu