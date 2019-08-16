Son Dakika Haberleri: Altayistler Bişkek'te bir araya gelecek
Son Dakika Güncel Haber

Altayistler Bişkek'te bir araya gelecek

59 dakika önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumunun desteğiyle 19 ile 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bişkek'te "VIII. Altay Toplulukları Sempozyumu" düzenlenecek.

Altayistler Bişkek'te bir araya gelecek, System.String[]
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumunun desteğiyle 19 ile 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bişkek'te "VIII. Altay Toplulukları Sempozyumu" düzenlenecek.

Altay halk ve topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini inceleme amacıyla düzenlenen etkinlikte bu yıl, Altay topluluklarında önemli bir yere sahip olan hayvancılığın sosyokültürel yansımaları ele alınacak. Hayvancılık kültürüyle ilgili mekanlar, sözlü halk edebiyatı, adetler ve gelenekler, zanaat ve alım satım yöntemleri gibi konuların irdeleneceği sempozyumda, Altay halk ve topluluklarının hayvancılıkla ilgili birikimi de değerlendirilecek.

Altay topluluklarının geçmişten günümüze hayvancılıkla ilgili bilgi ve uygulamalarının kayda geçirilmesi bakımından önem taşıyan sempozyum, göçebeliğe dair veriler sunacak. Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, İran, Moğolistan ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden Altayistleri bir araya getirecek olan sempozyum, 200'ün üzerinde bilim insanını ağırlayacak. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve 20'ye yakın kuruluşun desteğiyle düzenlenen sempozyumda 45 oturum gerçekleştirilecek. - ANKARA
Mustafa Kemal Atatürk, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması
Mesut Özil'in başı çetelerle dertte! ABD basını duyurdu Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi Son Dakika! Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:46:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altayistler Bişkek'te bir araya gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]