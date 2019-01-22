Son Dakika Haberleri: Altaylı Atakan'a Belçika'dan Teklif

Altaylı Atakan'a Belçika'dan Teklif

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 yenerek ikinci yarıya 3 puanla başlayan Altay'da forma giyen ön libero Atakan Çankaya'ya Belçika 2'nci Lig ekibi KVC Westerlo'nun talip olduğu öğrenildi.

Altaylı Atakan'a Belçika'dan Teklif, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 yenerek ikinci yarıya 3 puanla başlayan Altay'da forma giyen ön libero Atakan Çankaya'ya Belçika 2'nci Lig ekibi KVC Westerlo'nun talip olduğu öğrenildi. 

Altaylı kurmaylarla dirsek temasında olan Belçika temsilcisinin, İzmir ekibinden bonservis ücreti konusunda bilgi istediği belirtildi. Genç futbolcunun bonservis bedelini 1 milyon TL olarak belirleyen siyah-beyazlılar sözleşmeye, "Oyuncunun başka bir kulübe ilk transferinden Altay yüzde 30 pay alır" maddesi konulmasını da talep etti. 

Ara transfer döneminde ön libero olarak Portekizli Helder Tavares ve eski oyuncusu Merter Yüce'yi kadrosuna katan Altay'da yönetim Atakan'ın önünü açmaya sıcak bakıyor. Milli futbolcu son olarak Ümraniyespor deplasmanında yedek soyunup uzatmada oyuna girdi. Sezon başında Bulgaristan ekibi Ludogorets ve Trabzonspor'un ilgilendiği Atakan için Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un da nabız yokladığı ifade edildi. 1'inci Lig'de ilk yarıda 15 maçta görev alıp 1 gol atan 21 yaşındaki futbolcu son olarak Ümit Milli Takım formasını da terletti.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:03 Kaynak: DHA

Çankaya, Altay, Belçika, Spor
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