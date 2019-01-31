Son Dakika Haberleri: Altaylı Atakan Osmanlıspor'da

Altaylı Atakan Osmanlıspor'da

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay için ara transfer döneminin son günü hareketli geçiriyor.

Altaylı Atakan Osmanlıspor'da, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay için ara transfer döneminin son günü hareketli geçiriyor. Siyah-beyazlılarda genç ön libero Atakan Çankaya, 1'inci Lig takımı Osmanlıspor'a transfer oldu. 

Altay, bu transfer için Başkent temsilcisinden 1 milyon TL bonservis ücreti alıp, genç oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 25 pay elde edecek. İzmir ekibinde sağ kanat Furkan Deniz'e ise Süper Lig temsilcisi Ankaragücü kanca attı. Transferin gerçekleşmesi halinde Altay Furkan için Ankaragücü'nden bir miktar bonservis ücreti alacak. Öte yandan hafta içinde göreve başlayan teknik direktör Sait Karafırtınalar, geçen hafta ayrıldığı Boluspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci'yi kadrosunda görmek istiyor. Gökhan'ın da altyapısından yetişip profesyonel olduğu Altay'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli file bekçisi bonservis sorununu çözmesi halinde yuvaya dönecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:17 Kaynak: DHA

Altay, Spor
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