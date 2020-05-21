Altaylı Cenk'e teklif yağıyor

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'a genç stoperi Cenk Özkacar için resmi tekliflerin geldiği açıklandı. Süper Lig'den 6 kulübün Cenk'i istediğini, ayrıca İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa'dan önemli kulüplerin 20 yaşındaki savunmacıyı takip ettiğini belirten profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Cenk'in sözleşmesi devam ediyor. Gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldık. Şu an sadece Süper Lig'e konsantre olduk. Bu konuyu daha sonra masaya yatıracağız. Cenk'in gelişimi ve Altay'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz" dedi.

İzmir'de dünyaya gelen 1.90 boyundaki Cenk Özkacar futbola 2013 yılında Bucaspor altyapısında başladı. 2014'te Altay altyapısına geçen sol ayaklı stoper sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz yıl Altay'da profesyonel olduktan sonra tecrübe kazanması için bir sezon Karacabey Birlik'e kiralık verilen Cenk, U21 Milli Takımı'nda da gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Genç defans oyuncusu en büyük hayalinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu ifade ediyor.