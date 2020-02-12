Altaylı Cenk'i Trabzonspor izliyor - Son Dakika
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Altaylı Cenk'i Trabzonspor izliyor

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da stoper Gençer Cansev'in sakatlanmasının ardından formayı kapan genç savunmacı Cenk Özkacar, sergilediği performansla yüzleri güldürüyor.

Altaylı Cenk'i Trabzonspor izliyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da stoper Gençer Cansev'in sakatlanmasının ardından formayı kapan genç savunmacı Cenk Özkacar, sergilediği performansla yüzleri güldürüyor.

Altyapıdan yetişen 19 yaşındaki defans oyuncusunu Trabzonspor'un takip ettiği öğrenildi. Cenk'le Fransa ve Belçika kulüplerinin de ilgilendiği iddia edildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan başarılı stoper, son haftalarda İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi.Teknik direktör Ali Tandoğan, takımda deneyimli stoper İbrahim Öztürk'ü yedek soyundururken, formayı Cenk'e verdi. Bucaspor'da futbola başlayıp, Altınordu altyapısında oynadıktan sonra Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3'üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı. Bu sezon ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta siyah-beyazlı formayı giyen Cenk, kupada Trabzonspor'a karşı da 2 kez 11'de görev yapmıştı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Altay, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:15 Kaynak: DHA
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