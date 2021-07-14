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Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür - Son Dakika

Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:44
Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür, System.String[]

"Yabancı sayısı düştü, daha tempolu, daha güçlü rakipler bizi bekliyor""Çalışarak, taktik, teknik ve uyumla Altay'ı en iyi yere taşımak ve ilk 10'un içinde olmak istiyoruz"Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, - SÜPER Lig ekiplerinden Altay'ın geçen sezon TFF 1'inci Lig'de...

"Yabancı sayısı düştü, daha tempolu, daha güçlü rakipler bizi bekliyor"

"Çalışarak, taktik, teknik ve uyumla Altay'ı en iyi yere taşımak ve ilk 10'un içinde olmak istiyoruz"

Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, -

SÜPER Lig ekiplerinden Altay'ın geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu olmasında önemli pay sahibi olan sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk, yeni sezon öncesi üst sıraları hedefleyeceklerini vurguladı.Demirören Haber Ajansı'na konuşan Erhan Çelenk, geçen sezon müthiş bir şampiyonluk yaşadıklarını ve İzmir temsilcisini 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıdıklarını ifade ederek, "Süper Lig'de daha tempolu, daha güçlü rakipler bizi bekliyor. Taraftarlı olacak bu sene. Süper Lig'in havası, taraftarın havası daha zor olacak. Biz de ona göre çalışacağız. Sezonu en iyi yerde, ilk 10'un içinde bitirmek isteriz. Neden olmasın? Altay'ın hedefleri her zaman yukarılardır, büyüktür. Biz de onu göstereceğiz" dedi.Kariyerinde 7 kez kupa sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği taktik ve tekniği en iyi şekilde sahaya yansıtacaklarını söyleyerek, "Biz şu anda geçen seneki arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir Ceyhun Gülselam aramıza katıldı. İlk günden onu sıcak karşıladık, uyum sağladık. Hocamız da söyledi zaten, aramıza yeni oyuncular katılacak. Gelen arkadaşlarımızla da uyumlu olacağız tabii ki. Süper Lig'de yabancı sayısı düştü. Hedeflerimiz var. Bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başladık. İnşalllah Altay'ı önümüzdeki sezon en iyi yerde göstereceğiz taraftarlarımıza" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ  DÖKÜMÜErhan Çelenk açıklamaları

Antremandan genel ve detay görüntüler


Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür
Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür

Spor Toto Süper Lig, Çelenk, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür - Son Dakika Spor


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