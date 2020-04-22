Altaylı futbolcu Abdulhamit Yıldız: "Süper Lig bizim için çok yakın" - Son Dakika
Son Dakika Spor Altaylı futbolcu Abdulhamit Yıldız: 'Süper Lig bizim için çok yakın' - Son Dakika Spor

Altaylı futbolcu Abdulhamit Yıldız: "Süper Lig bizim için çok yakın"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Abdulhamit Yıldız, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Süper Lig bizim için çok yakın.

Altaylı futbolcu Abdulhamit Yıldız:

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Abdulhamit Yıldız, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Süper Lig bizim için çok yakın." ifadesini kullandı.

Abdulhamit Yıldız, kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Koronavirüsün henüz yeni yeni görüldüğü ilk zamanlarda bile tesislerde maske ile dolaştığını aktaran Abdulhamit Yıldız, şunları ifade etti:

" Türkiye'de 'Bana bir şey olmaz, bana bulaşmaz' şeklinde bir algı var ama herkesin izolasyon kurallarına dikkat etmesi lazım ki bir an önce bu beladan kurtulalım. Liglere ara verildikten sonra biraz kendimi rahatsız hissettim ve test yaptırdım, sonuçlarım negatif çıkmıştı."

Abdulhamit Yıldız, Fatih Karagümrük'ten Altay'a transfer olduğu dönemde bonservis bedelini ödediğini ve transferinin gerçekleştiğini belirtti.

Altay formasıyla çıktığı müsabakalarda henüz mağlubiyetinin olmadığını aktaran Abdulhamit Yıldız, şunları kaydetti:

"Ligler tekrar başladığı zaman tüm maçları kazanarak takımımızı layık olduğu Süper Lig'e taşırız. Ben bunu rahat rahat başarabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Altay'da forma giyen yerli ve yabancı oyuncular çok kaliteli ve bu ligin üstünde oyuncular. Yine Yalçın Koşukavak'ın gelmesinden sonra oyunumuzda da gözle görülür bir değişiklik oldu. Yalçın hoca bu kadar kaliteli bir kadronun nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Biz bu havayı biraz daha erken yakalasaydık yüzde 100 şampiyonduk. Yine de Süper Lig bizim için çok yakın ve tek hedefimiz şampiyonluk."

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdulhamit Yıldız, Türkiye, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:24 Kaynak: AA

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