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Altaylı futbolcular çalışmalarına evlerinde devam edecek
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular çalışmalarına evlerinde devam edecek.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular çalışmalarına evlerinde devam edecek.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbolcuların antrenmanlarını bireysel olarak teknik ekibin verdiği program dahilinde evlerinden sürdürdüğü belirtildi.
Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde dün toplanan siyah-beyazlı futbolcuların gerçekleştirilen toplantının ardından antrenman yaptığı açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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