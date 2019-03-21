Son Dakika Haberleri: Altaylı Futbolcular, Down Sendromlu Çocuklarla Buluştu

Altaylı Futbolcular, Down Sendromlu Çocuklarla Buluştu

1 saat önce

Altay Kulübü futbolcuları, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği kapsamında down sendromlu çocuklarla futbol oynadı.

Altaylı Futbolcular, Down Sendromlu Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Altay Kulübü futbolcuları, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği kapsamında down sendromlu çocuklarla futbol oynadı.

Gaziemir Tesisleri'nde kulüp ve Ulusal Down Sendromu Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, 15 down sendromlu çocuk katıldı. Altay forması giyen çocuklar, futbolcuların ısınmasının ardından onlarla top oynayıp, fotoğraf çektirdi.

Altay Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu çocukları tesislerinde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve sık sık sosyal sorumluluk projelerine dahil olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların sinerjisinin futbolculara da sirayet ettiğini belirten Erbesler, "Etkinliği, bu anlamlı günü çocuklar için daha mutlu kılmak amacıyla organize ettik. Bugün bu çocukları bir parça da olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Etkinliğin organizatörlerinden Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Aslı Soykal, down sendromlu çocukları sosyal hayat ile kaynaştırmaya ve bu konuda aileleri de bilinçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan Altaylı futbolcu Yasin Palaz da 21 Mart'ın herkesin farkındalığının artması gereken bir gün olduğunu belirterek, down sendromlu çocuklara farklı bir bakış açısıyla bakabilmenin önemini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:42 Kaynak: AA

Altay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Frey, Eski Takımı Zurich'e Dönüyor Ali Koç'tan Comolli'ye Giroud Transferi İçin Yetki Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım Kulüpler Birliğinden Yabancı Sınırı Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 22:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altaylı Futbolcular, Down Sendromlu Çocuklarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]