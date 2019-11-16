Son Dakika Haberleri: Altaylı genç oyuncuya Galatasaray kancası
Son Dakika Spor Altaylı genç oyuncuya Galatasaray kancası - Son Dakika Spor

Altaylı genç oyuncuya Galatasaray kancası

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın 16 yaşındaki kanat oyuncusu Kazımcan Karataş'a Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray talip oldu.

Altaylı genç oyuncuya Galatasaray kancası, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın 16 yaşındaki kanat oyuncusu Kazımcan Karataş'a Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray talip oldu. Sarı-kırmızılılar, bir süredir takip ettikleri genç forvet için İzmir kulübüne resmi teklifte bulundu. Altay'da A takımla antrenmanlara çıkan ancak U17 Ligi'nde forma giyip bu sezon 12 gol atan genç kramponun bonservis ücreti henüz belirlenmedi. Kazımcan'ın gelecek sezon 1'inci Lig'de görev almasını bekleyen yönetim, genç futbolcuyu el üstünde tutuyor. Futbola başladığı Altay'da bu sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, U17 Milli Takımı'nda 3 kez görev aldı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye kaldırılıyor
Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Bir hafta İspanya'da kalacak Galatasaray, Ümraniyespor'u 4-0 yendi Başakşehir hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altaylı genç oyuncuya Galatasaray kancası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]