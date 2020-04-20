Altaylı Gençer'in büyük özlemi

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da sezonun ilk yarısında sakatlık şoku yaşayan stoper Gençer Cansev, futbol oynamayı çok özlediğini dile getirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık 2019'da Trabzonspor'la iç sahada oynanan karşılaşmada sağ diz çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli savunmacı tedavi sürecinin beklenenden iyi geçtiğini söyledi. "Takımdan ayrı kalmak çok zor" diyen 31 yaşındaki savunmacı, "Koşmayı, takım arkadaşlarımla idman yapmayı özledim. Çok dikkatli çalışıyorum. Bu ay sonunda bir kontrolüm daha olacak. Belki sonrasında top ve saha çalışmalarına başlayabileceğim" şeklinde konuştu.

Gençer, "Liglerin ertelenmesini kimse istemezdi ama verilen bu ara benim gibi sakatlık yaşayan oyunculara iyi geldi. Herkes 'Liglere yetişecek misin?' diye soruyor, durumum ay sonundaki kontrollerden sonra belli olacak. Lige yetişip yetişmeyeceğim, liglerin başlama tarihi ile ilgili. Ben sakatlandıktan sonra yeni sezon başını kendime hedef koymuştum. Koronavirüs nedeniyle ligler haziran ortasında başlarsa maçlara yetişebilirim. Takım arkadaşlarıma inanıyor ve güveniyorum. Play-Off oynamadan direkt ilk 2'den Süper Lig biletini alacağımıza inanıyorum" dedi. Deneyimli stoper, yapımı süren Alsancak Stadı'nda Altay forması giymek istediğini de sözlerine ekledi.