Altaylı Kappel'den Eskişehirspor maçı uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Altaylı Kappel'den Eskişehirspor maçı uyarısı Açıklaması

TFF 1. Lig'de 27 Haziran Cumartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, hiçbir maçın sahada oynanmadan kazanılmadığını aktararak, "Rakibi hafife alırsak bize cezayı keserler.

TFF 1. Lig'de 27 Haziran Cumartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, hiçbir maçın sahada oynanmadan kazanılmadığını aktararak, "Rakibi hafife alırsak bize cezayı keserler." ifadelerini kullandı.

Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti

Kappel, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig yolunda Akhisarspor engelini galibiyetle aştıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Altay'ın Eskişehirspor'u rahat yeneceği yönünde yorumlar gördüğünü bildiren Kappel, şunları kaydetti:

"Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Rakip ligin dibinde yer alabilir. Hafta sonu Erzurumspor ile bir maç oynadılar. Son sırada bile olsalar rakipleri onları son saniyelerde bulduğu golle yenmeyi başardı. Bu nedenle bizim bu maça da aynı şekilde çok iyi konsantre olup hazırlanmamız gerekiyor. Rakibi hafife alırsak bize cezayı keserler. Biz her maça olduğu gibi bu maça da üç puan parolasıyla hazırlanıp kazanmak istiyoruz."

Kappel, ligde kalan 5 haftada her maçı tek tek düşündüklerini belirterek, "Her maçın öyküsü başka. Tabii ki hedefimiz Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak. Biz her maça tek tek bakıyoruz. Her maçımızı kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Büyük Altay taraftarını statlarda yanımızda göremesek de onların desteğini çok yakından hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:49 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altaylı Kappel'den Eskişehirspor maçı uyarısı Açıklaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:15 Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 11:38 10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
15:43
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
15:24
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
15:22
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
15:14
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
15:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 16:30:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altaylı Kappel'den Eskişehirspor maçı uyarısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]