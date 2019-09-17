Son Dakika Haberleri: Altaylı Kappel'den rakiplere gözdağı
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Altaylı Kappel'den rakiplere gözdağı

12 dakika önce

TFF 1. Lig'de üst sıraları zorlayan Altay'ın yıldızı Leandro Kappel, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyleyerek rakiplere gözdağı verdi.

Altaylı Kappel'den rakiplere gözdağı, System.String[]

TFF 1. Lig'de üst sıraları zorlayan Altay'ın yıldızı Leandro Kappel, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyleyerek rakiplere gözdağı verdi.


TFF 1. Lig'in 4. haftasında alınan 2-0'lık Boluspor galibiyetiyle puan cetvelinde 5 basamak birden tırmanarak play-off hattına yerleşen Altay'ın yıldızlarından Leandro Kappel, siyah-beyazlı ekibin iyi bir form grafiği yakalayarak istenilen oyunu sahaya yansıtmaya başladığını kaydetti.


Kendisinin ve takımın genel performansından mutluluk duyduğunu söyleyen Kappel, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çalışmalarımız sonuç getiriyor. Motivasyonumuz yüksek. Günden güne mücadele gücümüz artıyor. Haftalar geçtikçe daha iyi bir noktaya geleceğiz. Aidiyet duygusuyla takım oyunu oynuyoruz. En önemlisi saha içinde birbirimiz için çalışıyoruz. Taktiksel olarak verilen talimatları sahaya yansıtma becerimiz yükseliyor. Aile ortamımız ve taraftar desteği en büyük silahımız" şeklinde konuştu.


"Seri devam edecek"


Hafta sonu oynanacak Keçiörengücü maçını da değerlendiren Hollandalı yıldız, Ankara ekibinin süratli bir oyun yapısı olduğunu, ancak kendisi ve takım arkadaşlarının kalitelerini sahaya yansıtarak üst üste üçüncü galibiyeti alacaklarını belirtti. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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