Altaylı Kazımcan'a üçlü kıskaç - Son Dakika
Son Dakika Spor Altaylı Kazımcan'a üçlü kıskaç - Son Dakika Spor

Altaylı Kazımcan'a üçlü kıskaç

11 dakika önce

Kanatlarda görev alan 17 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray'ın ardından Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da ilgilendiği öğrenildi.

Altaylı Kazımcan'a üçlü kıskaç, System.String[]

Kanatlarda görev alan 17 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray'ın ardından Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da ilgilendiği öğrenildi. Üç kulüp arasından özellikle Malatya ekibinin Kazımcan'ı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.


Siyah-beyazlıların Antalya kampında Macaristan temsilcisi Kaposvari Rakoczi'ye 1-0 yenildiği hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kazımcan'ı Malatyalı kurmayların izlediği kaydedildi. Genç kramponun performansıyla beğeni kazandığı ifade edildi. Yönetim, Kazımcan'ın bonservis ücretini 500 bin Euro olarak belirledi. Altay, oyuncunun başka kulübe satışından yüzde 30 pay da istiyor. Ara transfer harekatını sürdüren Altay'da, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen sol bek Doğa da takıma katıldı.


ERDAL ÖZTÜRK ÖNERİSİ


Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılan gurbetçi futbolcu Erdal Öztürk, menajerler tarafından Altay'a önerildi. Orta sahada forma giyen futbolcu Hertha Berlin altyapısında futbola başladı. Hoffenheim II ve Bayern Münih II takımlarında oynadıktan sonra Türkiye kariyerine 2017'de Kayserispor'da başlayan 23 yaşındaki Erdal, son 1.5 sezonda Adana ekibinin başarısı için ter döktü. Erdal'la Adanaspor'un ilgilendiği öğrenildi.


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Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:25 
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