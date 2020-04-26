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Altaylı Özgür'den 92 yaşındaki taraftara 'Süper Lig' sözü
6 saat önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın takım kaptanı Özgür Özkaya, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın takım kaptanı Özgür Özkaya, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, ramazan ayının başlamasıyla Altay tribünlerinin en yaşlı isimlerinden Mehmet Ali Çıracı ile telefonda görüşerek tüm siyah-beyazlı ekibin selamını iletti. Özgür'ün araması ile oldukça heyecanlanan 92 yaşındaki Altay taraftarı zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Altay tribünlerinin en kıdemli taraftarlarından olan ve siyah-beyazlıların Mehmet Amca olarak tanıdığı Mehmet Ali Çıracı, Özgür Özkaya'dan Süper Lig sözü aldı. Kaptan Özgür ise virüsten dolayı kötü günlerde yaşlıların moral ve motivasyonu ihtiyacı olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarım adına Altay tribünlerinin en büyüğü Mehmet Amca'yı telefonla arayarak ona moral verdim. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Her zaman büyüklerimizin yanındayız. Şampiyonluk yolunda tüm taraftarımızı yanımızda hissetmek istiyoruz. Salgın bittikten sonra sezon sonunda inşallah şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bazı sağlık sorunları yaşayan Mehmet amcamız eğer tribünlere gelemezse şampiyonluk kupasını biz ona götüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 01:01 Kaynak: DHA
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