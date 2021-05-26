Altaylı taraftarların Süper Lig sevinci

Altay'ın Süper Lig'e yükselmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Gündoğdu Meydanı 'nda toplanan Altaylı taraftarlar; meşale ve marşlarla sevinç gösterilerinde bulundu. 18 yıllık hasretini sona erdiren Altay'da taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarların, gece geç saatlerde İzmir 'e gelecek takımı da havalimanında karşılaşması bekleniyor.

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