Son Dakika Haberleri: Altaylı Ulaş'a Başakşehir kancası
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Altaylı Ulaş'a Başakşehir kancası

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay'da forma giyen genç stoper Ulaş Zengin'e son olarak Süper Lig ekibi Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi.

Altaylı Ulaş'a Başakşehir kancası, System.String[]

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay'da forma giyen genç stoper Ulaş Zengin'e son olarak Süper Lig ekibi Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Gazişehir Gaziantep'in ilgilendiği 21 yaşındaki savunmacı için son olarak Başakşehir devreye girdi. Altay yönetiminin Ulaş için 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ulaş'ın bir sonraki satışından pay da talep ediyor.
Ulaş'a talip olan kulüplerin Altay'ın istediği rakamı yüksek bulduğu ifade edildi. İzmir ekibi bonservis ücreti konusunda geri adım atmazken, genç defans oyuncusunun yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor. Yeni sezonda şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Altay yönetimi yaklaşık 1 milyon TL'lik eski oyuncu borçlarını ödeyerek transfer yasağını kaldırmayı ve kadrosuna yeni isimler katmayı planlıyor. Altay Ulaş'ın satışından önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:28 Kaynak: DHA
Altay, Başakşehir, Spor
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