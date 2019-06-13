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Altaylı Ulaş'a Göztepe kancası

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon yıldızı parlayan genç stoper Ulaş Zengin'e son olarak, iki sezondur İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe talip oldu.

Altaylı Ulaş'a Göztepe kancası, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon yıldızı parlayan genç stoper Ulaş Zengin'e son olarak, iki sezondur İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe talip oldu.
Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden Ulaş için sarı-kırmızılıların resmi teklif sunmadığı ancak Göztepeli bir yöneticinin genç savunmacıyı telefonla arayarak nabız yokladığı öğrenildi. Altay yönetimi Ulaş'ın bonservis ücretini açıklamezken, 22 yaşındaki futbolcunun yüksek bir rakam verilmesi halinde satılabileceği belirtildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray tarafından izlenen Ulaş için Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un da Altay yönetimi ile dirsek temasında olduğu kaydedildi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İzmir'de Ulaş'ı tribünden izlemişti. Başarılı defans oyuncusuyla Süper Lig temsilcileri Trabzonspor, Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Altay altyapısından yetişen Ulaş Zengin, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada görev aldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:25 Kaynak: DHA
İzmir, Altay, Spor
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