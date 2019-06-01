Altaylı Ulaş'a Trabzonspor kancası

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay'ın genç stoperi Ulaş Zengin, Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'un da radarına girdi.

Geçen sezon Galatasaray tarafından izlenen 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla şimdi de bordo-mavililerin ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibinin sezonun bitmesiyle birlikte Ulaş'ın transferi konusunda nabız yoklamaya başladığı ifade edilirken, yönetim resmi bir teklif gelmesi halinde genç defans oyuncusu için bonservis ücreti belirleyecek. Altay altyapısında yetişen stoper Ulaş, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 1'inci Lig'de 14 maçta görev aldı. Son 11 haftada ilk 11'in değişmez isimleri arasına giren savunma oyuncusu başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



- İzmir