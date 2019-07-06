Altaylı Ulaş Gazişehir'e yakın

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın gözde oyuncularından stoper Ulaş Zengin'e en ciddi teklifi Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in yaptığı öğrenildi. Son dönemde ismi Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor, Konyaspor, Başakşehir gibi kulüplerle anılan genç savunmacıyı transfer etmek için ilk resmi teklif Gazişehir'den geldi.Ulaş için ilk etapta 1 milyon Euro isteyen Altay yönetimi bu rakamın verilmemesi üzerine 22 yaşındaki defans oyuncusunun bonservis ücretini 500 bin Euro'ya düşürdü. Futbolcunun 2020 yılında serbest kalacak olmasının da etkisiyle yönetimin bonservis konusunda taviz verdiği ifade edildi. İzmir ekibi Ulaş'ın bir sonraki transferinden yüzde 25 pay alma şartı koşarken, Gaziantep temsilcisi bu talebi onayladı. Transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.FURKAN'DAN VEDAAltyapısında yetiştiği Altay'da 6 sezondur forma giyen Furkan, taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti. Sözleşmesi bittikten sonra kulüpten ayrılan 24 yaşındaki futbolcu, geçen devre arasında sportif direktör Özden Töraydın'ın kendisine, "Takımdan ayrılmanı istiyorum, yoksa kadro dışı bırakırım, paranı da vermem" dediğini iddia ederek, "Bu sene psikolojik açıdan benim için zor bir sezon oldu. Ayrılmak istemeyince sportif direktör bana bedelsiz sözleşme uzatmayı teklif etti. Bu şartlar altında katkı vermeye çalıştım. Bu şekilde kulübüme para kazandırmadan ayrılmak istemezdim ama nasip değilmiş. Büyük Altay'ın büyük taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Altay her zaman kalbimin en güzel yerinde olacak" mesajını paylaştı.

- İzmir