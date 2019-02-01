Son Dakika Haberleri: Altcointurk Trader Base, Kadıköy'de Açılışını Yaptı

Altcointurk Trader Base, Kadıköy'de Açılışını Yaptı

1 saat önce

Kripto para severlerin yakından tanıdığı Altcointurk, Kadıköy'de açılışını yaptı.

Altcointurk Trader Base, Kadıköy'de Açılışını Yaptı, System.String[]
Altcointurk, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saat 19.00'da İstanbul, Kadıköy, Süleymanpaşa Sokak'ta kapılarını tüm kripto para severlere açtığını duyurdu.




Altcointurk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine şöyle seslendi:

"İyi insan, iyi iş felsefesiyle 2017 yılından bugüne kripto para ile ilgilenen insanları bir araya getiren ve ücretsiz bilgi akışı sağlama çabasındaki Altcointurk ekibinden dünyaya yayılacak yepyeni bir konsept."

"Yepyeni bir kültür oluşturmayı hedeflediğimiz ve siz bu piyasaya gönül vermiş dostlarımızın rahatı için dizayn edilmiş olan Altcointurk Trader Base açılışımıza hepimiz davetlisiniz."




Altcointurk Trader Base, bugün saat 19.00 itibariyle tüm kripto para ve kripto para piyasası takipçilerine kapılarını açtı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:22 

İstanbul, Twitter, Kadıköy, Teknoloji
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