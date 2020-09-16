Altekma 2'de 2 peşinde

İzmir ekibi güçlü rakibini yenerek üst üste 2'nci galibiyetini almayı hedefliyor. 2020 Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe ise ligdeki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin ilk haftada Sorgun Belediye oynaması gereken karşılaşma rakip takımda koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle ertelenmişti.

Axa Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Haliliye Belediye'yi 3-1 mağlup eden Altekma, yarın evinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak.

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