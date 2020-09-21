Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli: "Efeler Ligi'ne renk getireceğimizi söylemiştik"

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma'nın antrenörü Levent Matmeriçli, ilk 3 haftada aldıkları sonuçlarla lige renk getiren bir ekip olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Levent Matmeriçli, yaptığı yazılı açıklamada, rakip seçmeden her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirtti.

Yeni ve genç bir ekip olduklarını dile getiren Matmeriçli, şunları kaydetti:

"Buna rağmen çabuk kenetlendik ve takım ruhunu çabuk kazandık. Kazanmayı ilke edinmiş, hedefleri olan oyuncularla ilk 3 haftada güzel sonuçlara imza attık. Efeler Ligi'ne renk getireceğimizi söylemiştik. Nitekim ilk 3 haftada aldığımız sonuçlar bunun en iyi göstergesi oldu. Her zaman yanımızda olan yönetim kurulumuzu, oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

Ligin ilk haftasında deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Altekma, 2. haftada Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenildi. Dün Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Altekma, dördüncü hafta mücadelesinde 23 Eylül Çarşamba günü Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek.