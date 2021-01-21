Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli, İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta erteleme maçında dün deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Altekma'nın antrenörü Levent Matmeriçli, galibiyette tüm oyuncuların pay sahibi olduğunu bildirdi.

Matmeriçli, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü karşılaşmada galibiyeti çok isteyen bir takım görüntüsü sergilediklerini kaydetti.

Maçta kontrolün ellerinde olduğunu aktaran Matmeriçli, "Altı oyuncum toplam 13 blok sayısı üretti ve bu rakibin direncini kırmada etkili oldu. Ayrıca 5 oyuncumuz çift haneli sayı üreterek güzel bir takım oyunu sergilediğimizi adeta belgeledi. Oynayan, oynamayan tüm voleybolcularımız galibiyette pay sahibi oldu, tüm ekibimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde 21 maçta 30 puana ulaşan ve 8. durumda bulunan Altekma, 24. hafta mücadelesinde 24 Ocak Pazar günü Solhanspor'u konuk edecek.