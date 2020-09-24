Altekma Asbaşkanı Uğur Tendik: "Yenilgiyi kabullenmeyen bir karakterimiz var"

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup eden Altekma'nın asbaşkanı Uğur Tendik, yenilgiyi kabul etmeyen bir karakterlerinin olduğunu bildirdi.

Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, Tokat Belediye Plevne karşısında geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirtti.

Bu karakterlerinin skora yansıdığını ve salondan galibiyetle ayrıldıklarını bildiren Tendik, şunları kaydetti:

"Enerjisi yüksek, kenetlenince kolay kolay kaybetmeyen bir takım olduk. Yenilgiyi kabullenmeyen bir karakterimiz var. Böyle olunca da sahada seyrine doyum olmayan bir ekip izliyoruz. En büyük dileğimiz pandemi sonrası tüm İzmirlilerin bu takımı salonda canlı olarak izlemeleri."