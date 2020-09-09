Altekma'da Başkan Durmuş inançlı
Axa Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma'nın Başkanı Melih Sebastien Durmuş, yeni sezonda lige renk katacaklarına inandığını vurguladı.
Axa Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma'nın Başkanı Melih Sebastien Durmuş, yeni sezonda lige renk katacaklarına inandığını vurguladı. İzmir'de Demirören Medya'yı ziyaret eden genç başkan, ilk hedeflerinin Efeler Ligi'nde kalıcı olmak olduğunu dile getirdi. Kadrolarına iki yabancı oyuncu takviye ettiklerini ve genç ağırlıklı bir kadroyla yola çıkacaklarını ifade eden Başkan Melih Sebastien Durmuş, "Sezon öncesi TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ikinci olduk. Erkekler Kupa Voley'de ise çeyrek finale kalmayı başardık. Bu sonuçlar bizim için moral oldu. Takımımızdan umutluyuz. İzmirli voleybolseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.
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