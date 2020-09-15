Altekma'da Efeler Ligi'ne galibiyetle başlama sevinci

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk kez mücadele eden Altekma'nın kulüp başkanı Sebastien Durmuş, sezona Haliliye Belediyespor galibiyetiyle başladıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne renk ve heyecan getirmek için çıktıkları yolda hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Genç ve yeni kurulan bir ekip olmalarına rağmen sezona Haliliye Belediyespor karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetle başladıklarını aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"Son transferimiz Maksim Buculjevic bile sanki uzun süredir bizimle birlikteymiş gibi performans sergiledi. Oynayan oynamayan tüm oyuncularımız bu ekibin bir parçası olduğunu ve görev verildiğinde bu görevi layıkıyla yerine getirebileceklerini gösterdiler. Oyuncularımızı, teknik heyetimizi, tüm kulüp çalışanlarımızı kutluyorum."

Altekma, ligde 2. hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü İzmir'de Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.