Altekma'da Mehmet Özbek uzattı

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında sezonu 7'nci sırada tamamlayan Altekma, yeni sezon için iç transferde takım kaptanı Mehmet Özbek'le yeniden anlaşarak ilk adımı attı. Saha içi performansı ve saha dışında takıma ağabeylik yaparak övgü alan Mehmet yeni sezonda yeniden Altekma formasını terletecek. 36 yaşındaki tecrübeli liberonun takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse, "İç transfer görüşmelerimiz sürüyor. Takımın temel taşlarını yerinde tutarak yeni transferlerle daha güçlü bir Altekma için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.

