Altekma'da Mehmet Özbek uzattı
09.04.2021 10:52
AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında sezonu 7'nci sırada tamamlayan Altekma, yeni sezon için iç transferde takım kaptanı Mehmet Özbek'le yeniden anlaşarak ilk adımı attı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında sezonu 7'nci sırada tamamlayan Altekma, yeni sezon için iç transferde takım kaptanı Mehmet Özbek'le yeniden anlaşarak ilk adımı attı. Saha içi performansı ve saha dışında takıma ağabeylik yaparak övgü alan Mehmet yeni sezonda yeniden Altekma formasını terletecek. 36 yaşındaki tecrübeli liberonun takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse, "İç transfer görüşmelerimiz sürüyor. Takımın temel taşlarını yerinde tutarak yeni transferlerle daha güçlü bir Altekma için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.
Son Dakika Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı Hamile olduğunun farkına varamayan kadın, tuvalette doğum yaptı; bebek klozete düştü Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş