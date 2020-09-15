Altekma'da yüzler gülüyor

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Axa Sigorta Efeler Ligi'ne Haliliye Belediyespor deplasmanındaki galibiyetle giren Altekma'da keyifler yerinde. Sezon öncesi katıldığı TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda final oynayan, ardından Axa Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final biletini alan İzmir ekibi, Efeler Ligi'ne de iyi bir başlangıç yaparak olumlu sinyaller verdi. Şanlıurfa deplasmanında Haliliye Belediye karşısında 3-1'lik galibiyetle moral bulan Altekma, mücadele gücü yüksek, güçlü bir takım ruhuna sahip olduğunu gösterdi.

Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, lige renk ve heyecan getirmek için çıktıkları yolda, hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Durmuş, "Genç ve yeni kurulan bir ekip olmamıza rağmen güzel sonuçlarla sezona başladık. Son transferimiz Buculjevic bile sanki uzun süredir bizimle birlikteymiş gibi performans sergiledi. Oynayan oynamayan tüm oyuncularımız bu ekibin bir parçası olduğunu ve görev verildiğinde bu görevi layıkıyla yerine getirebileceklerini gösterdiler" dedi. Altekma, ligde perşembe günü İzmir'de Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.