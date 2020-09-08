Altekma'dan pasör takviyesi

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Sırp pasör Maksim Buculjevic'i kadrosuna kattı. Sırbistan Milli Takımı'nda 40 kez görev alan 28 yaşındaki voleybolcu İzmir'e gelerek takımla çalışmalara başladı. Geçen sezon Yunanistan'ın Syros takımında forma giyen 1.92 boyundaki Maksim Buculjevic'in takıma güç katacağını belirten Voleybol Şube Sorumlusu Levent Doğanoğlu, "Kariyeri oldukça parlak, kaliteli bir oyuncu transfer ettik. Bu transferle takım içindeki rekabetin artacağını düşünüyoruz" dedi.

Doğanoğlu, "Yeni kurulan ancak çabuk kaynaşan ve uyum sorununu kısa sürede aşan bir ekip olduk. Buculjevic'in transferi kadro derinliğini de arttırdı. İlk antrenmanına çıkan Buculjevic'in takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaşması bizleri ve teknik heyeti memnun etti. Kendisine hoş geldin diyor, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" diye konuştu.Lacivert-beyazlı ekip Axa Sigorta Kupa Voley'de adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.