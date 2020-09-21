Altekma'dan rakiplere gözdağı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek rakibini liderlik koltuğundan indiren Altekma, ligdeki diğer takımlara gözdağı verdi. İlk hafta deplasmanda Haliliye Belediye'yi 3-1 mağlup ettikten sonra geçen hafta Fenerbahçe HDI Sigorta'ya evinde 3-2 yenilerek rakibini elinden kaçıran İzmir temsilcisi, dış sahadaki Galatasaray zaferiyle gücünü gösterdi. Ligin yeni takımı olması ve genç bir kadroyla mücadele etmesine rağmen 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Altekma, zorlu periyottan 6 puan çıkararak alkış topladı.

Antrenör Levent Matmeriçli, rakip seçmeden her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirterek, "Yeni ve genç bir ekibiz. Buna rağmen çabuk kenetlendik ve takım ruhunu çabuk kazandık. Kazanmayı ilke edinmiş, hedefleri olan oyuncularla ilk 3 haftada güzel sonuçlara imza attık. Lige renk getireceğimizi söylemiştik, nitekim ilk 3 haftada aldığımız sonuçlar bunun en iyi göstergesi oldu. Her zaman yanımızda olan yönetim kurulumuzu, oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.