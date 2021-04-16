Altekma'dan Tunç Soyer'e ziyaret

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında sezonu 7'nci sırada tamamlayan Altekma'da kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Altekma'yı Efeler Ligi'ndeki başarısından dolayı kutlayan Tunç Soyer, kulüp yapısı ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Altekma'yı ilgiyle izlediğini belirten başkan Soyer, "İzmir ve Türk voleyboluna yeni bir heyecan getirdiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yeni sezonda maçlarınıza gelerek heyecanınıza ortak olmak isterim" dedi. Altekma Başkanı Durmuş ise isminin yazılığı olduğu 35 numaralı formayı Soyer'e hediye ederek, "Yeni sezonda sizleri maçlarımızda görmek bizi mutlu edecektir" diye konuştu..