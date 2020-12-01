Altekma deplasmanda terleyecek
01.12.2020 12:31
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altekma, yarın deplasmanda Solhanspor'la karşı karşıya gelecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altekma, yarın deplasmanda Solhanspor'la karşı karşıya gelecek. Bingöl Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta erteleme mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Müsabaka Misli.Com Web ve Mobil TV'den naklen yayınlanacak. Ligde 16 maçta 7 galibiyet, 9 yenilgi alarak 21 puan toplayan İzmir temsilcisi, 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 yenilgiyle 15 puan toplayan rakibini dize getirerek moral bulmak istiyor.
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