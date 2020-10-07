Altekma deplasmanda terliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Ziraat Bankası'na 3-0 mağlup olan Altekma, yarın ertelenen 5'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'la karşı karşıya gelecek. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi, 3 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan Afyon ekibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
- Kaynak: DHA
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