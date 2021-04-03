Altekma, Efeler Ligi'ndeki performansını gelecek sezon da sürdürmek istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın onursal başkanı Hulusi Durmuş, hedeflerinin yükselen çizgilerini gelecek sezon da sürdürmek olduğunu bildirdi.
Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, normal sezonu 8. sırada tamamlayıp play-off oynamaya hak kazandıklarını, play-off maçlarının ardından 7. olduklarını hatırlattı.
Sezon başında takımın ligdeki sıralaması hakkında birçok şeyin konuşulduğunu aktaran Durmuş, şunları kaydetti:
"Ancak sezon başında hedefi play-off olarak belirleyip bu hedefe de ulaşıp sezonu 7. tamamlayan yöneticilerimizi, teknik kadromuzu ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Ligdeki ilk senemizde çok daha yüksek bütçeli takımları geride bıraktık. Hedefimiz sürekli yükselen çizgimizi gelecek sezon da sürdürmek olacak."
Kaynak: AA
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