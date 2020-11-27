Altekma evinde Galatasaray'a karşı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 maçında Arkasspor, Sorgun Belediye (D) ve Fenerbahçe'ye (D) mağlup olarak düşüşe geçen Altekma, yarın evinde zirve yarışı veren Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TVF Voleybol TV yayınlayacak. İzmir ekibi ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor.