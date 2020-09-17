Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3

Axa Sigorta Efeler Ligi 2'nci hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi Altekma evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-22, 28-26, 20-25, 17-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi.

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