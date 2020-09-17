Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Ferhat BüyükpamukçuALTEKMA: Buculjevic, Hamacher, Cansın, Oğuzhan, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet, Mehmet Özbek, Hüseyin, Yüksel, Kaan, Arda, BerkantFENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş, Hoag, Vigrass, Metin, Hidalgo, Emre, Ahmet, İzzet, Nwachukwu, HasanSETLER: 25-22, 28-26, 20-25, 17-25, 12-15
SÜRE: 149 dakika (35, 40, 32, 26, 16)
Axa Sigorta Efeler Ligi 2'nci hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi Altekma evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-22, 28-26, 20-25, 17-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:10 - Kaynak: DHA
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