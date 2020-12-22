Altekma filede Başkent'te terliyor
22.12.2020 11:32
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup olan Altekma yarın deplasmanda Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup olan Altekma yarın deplasmanda Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet alan 24 puanlı İzmir ekibi 9'uncu sırada, 15 maçta 10 galibiyet elde eden Spor Toto ise 32 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan müsabakayı Başkent ekibi 3-0 kazanmıştı.
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