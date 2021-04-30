Altekma Furkan Dur ile anlaştı
30.04.2021 11:02
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde Afyon Belediye Yüntaş'tan orta oyuncu Furkan Dur'la sözleşme imzaladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde Afyon Belediye Yüntaş'tan orta oyuncu Furkan Dur'la sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısından yetişen 27 yaşındaki Furkan, Düzce Belediye, Tofaş, Maliye Piyango, Bursa Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde de oynadı. Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, 2.03 boyundaki Ertuğrul Gazi Metin'den sonra 2.10 boyundaki Furkan'ı transfer ederek takım boy ortalamasını yükselttiklerini söyledi. Tendik, "Furkan gibi hedefleri olan önemli bir oyuncuyu transfer ettiğimiz için mutluyuz. Furkan'a hoş geldin diyor, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.
Son Dakika İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? Akıl almaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti