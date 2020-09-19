Altekma, Galatasaray'a konuk

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak 2-0 öne geçtiği maçta evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-2 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Altekma, yarın 3'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda haftaya lider giren Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İlk 2 maçında 1 galibiyet, 1 yenilgi alarak 4 puan toplayan 4'üncü sıradaki Altekma, 2'de 2 yapan 6 puanlı lider Galatasaray karşısında galibiyet almaya çalışacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:21 - Kaynak: DHA
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