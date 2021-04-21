Efeler Ligi ekibi Altekma, smaçör Hugo Hamacher'le tekrar anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Altekma, Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher'in sözleşmesini uzattı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, başarının istikrardan geçtiğine inandıklarını bildirdi.

Bu doğrultuda takımdaki önemli isimlerle tekrar anlaştıklarını belirten Tendik, şunları kaydetti:

"Hugo Hamacher gerek karakter gerekse performans anlamında çok değerli bir sporcu. Onunla yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Hugo hücumdaki etkinliği kadar manşette de takıma büyük katkı sağladı. Brezilyalı oyuncumuzun yeni sezonda kulübümüze daha faydalı olacağına inanıyor, iyi bir sezon geçirmesini diliyoruz."

Daha önce Galatasaray HDI Sigorta'dan Ertuğrul Gazi Metin'i kadrosuna dahil eden Altekma, iç transferde Mehmet Özbek, Maksim Buculjevic ve Hüseyin Şahin ile anlaşmıştı.