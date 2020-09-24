Altekma kolay pes etmiyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup eden Altekma, bu sezon ikinci kez geriye düştüğü bir maçı çevirerek alkış topladı. Ligin 3'üncü haftasında iki kez geriye düştüğü Galatasaray deplasmanında maç sayısını çevirerek sahadan 3-2'lik zaferle ayrılmayı başaran İzmir temsilcisi, Tokat temsilcisi karşısında da inatçı karakterini gösterdi.

İlk 2 seti 26-24'lük skorlarla vererek avantaj kaybeden Altekma, dişli rakibi karşısında havlu atmadı ve skoru 2-2'ye getirdi. Tie-break setiyle sahadan zaferle ayrılan mavi-beyazlılar topladığı 8 puanla 5'inci sıraya yerleşti. Son topa kadar mücadele eden bir ekip olduklarını belirten Asbaşkan Uğur Tendik, "Yenilgiyi kabullenmeyen bir karakterimiz var" diye konuştu.