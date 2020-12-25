Altekma'nın konuğu Haliliye - Son Dakika

Altekma'nın konuğu Haliliye

25.12.2020 11:18
Altekma'nın konuğu Haliliye, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Ziraat Bankkart ve Spor Toto'ya mağlup olarak yara alan Altekma yarın evinde Haliliye Belediyespor karşısında çıkış arayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Ziraat Bankkart ve Spor Toto'ya mağlup olarak yara alan Altekma yarın evinde Haliliye Belediyespor karşısında çıkış arayacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 16'ncı hafta erteleme maçı saat 14.00'te başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Altekma, ligde 19 maçta 8 galibiyet alarak 24 puanla 9'uncu sırada, Haliliye ekibi ise 18 maçta 6 galibiyet alıp 16 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor. Öte yandan yarın İzmir'de oynanması gereken Arkasspor- Halkbank maçı konuk takımda 6 oyuncuda koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle ertelendi.


Efeler Ligi, Spor Toto, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altekma'nın konuğu Haliliye - Son Dakika Spor


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