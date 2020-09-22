AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek alkış toplayan Altekma, yarın evinde Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 4'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.
Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 yenilgi elde eden rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:19 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Altekma'nın rakibi Tokat Plevne - Son Dakika Spor