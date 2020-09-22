Altekma'nın rakibi Tokat Plevne

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 yenilgi elde eden rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek alkış toplayan Altekma, yarın evinde Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 4'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu