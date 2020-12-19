Altekma'nın rakibi Ziraat Bankkart

Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 9 yenilgi alan 24 puanlı Altekma 9'uncu sırada, 13 maçta 10 galibiyet alan 29 puanlı Ziraat Bankkart ise 6'ncı basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisi ilk yarıda deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olmuştu.

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