Altekma Play-Off'ta son sınavda

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi Play-Off 7-8'incilik yarışındaki ilk karşılaşmada İnegöl Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup edip seride 1-0 öne geçen Altekma, yarın rakibiyle İzmir'de karşı karşıya gelecek. Efeler Ligi'ndeki ilk sezonunda Play-Off'a kalmayı başarıp maratonu 7'nci sırada bitirmeye çok yaklaşan İzmir ekibi, İnegöl Belediyespor'u Atatürk Voleybol Kompleksi'nde saat 16.00'da ağırlayacak. Altekma rakibini hangi skorla olursa olsun mağlup ettiği takdirde seriyi 2-0'a getirip sezonu 7'nci basamakta tamamlayacak. İnegöl Belediyespor'un galibiyeti halinde ise serinin son maçı 4 Nisan'da İnegöl'de oynanacak.