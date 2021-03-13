Altekma sahaya çıkmıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8'incilik Etabı ilk maçında deplasmanda Halkbank'a 3-0 mağlup olan Altekma, 4 oyuncusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle bugün İzmir'de rakibiyle oynaması gereken rövanş maçına çıkmama kararı aldı. İzmir ekibinin test sonucu negatif çıkan oyuncularda da semptom görünmesi nedeniyle sahaya çıkmayıp hükmen mağlubiyeti kabul ettiği belirtildi.

Kulüpten, "Önceliğimiz sağlık" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tedavi ve karantina süreçleri başlayan 4 oyuncumuzun yanı sıra sonuçları negatif çıkmasına rağmen 7 sporcumuzda yüksek ateş, tat-koku kaybı, şiddetli öksürük ve eklem ağrıları gibi semptomlara rastlanmıştır. Bu şartlarda maça çıkarak rakip takım ve hakemler ile salonda bulunan tüm görevlilerin sağlığını riske atmamak adına maçın ertelenmesi talep edilmiş, ancak Voleybol Federasyonu'muz haklı olarak Play-Off maçlarından önce aldığı karar doğrultusunda bunun mümkün olmadığını sahaya çıkmayan takımın hükmen yenik sayılacağını açıklamıştır" denildi.