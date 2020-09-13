Altekma Şanlıurfa'da ilk sınavında

Axa Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, 2020-2021 sezonun ilk haftasında yarın deplasmanda kendisi gibi bu yıl lige yükselen Haliliye Belediye ile karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 14.30'da başlayacak. Sezona iyi hazırlandıklarını dile getiren Antrenör Levent Matmeriçli, "Genç ağırlıklı kadromuzla çıkacağımız ilk maçımızda galip gelerek İzmir'e 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.