Altekma yeni yıla umutlu giriyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne Haliliye Belediyespor'u Şanlıurfa'da 3-1 yenerek başlayan Altekma, 2020'nin son galibiyetini yine aynı rakibi İzmir'de 3-0 mağlup ederek aldı ve yeni yıl öncesi umutlarını yeşertti. İzmir ekibi, ilk 20 maçtan 9 galibiyet elde edip topladığı 27 puanla ilk 8 takımın iki etap halinde Play-Off oynayacağı ligde 9'uncu basamakta yer aldı. Efeler Ligi'ndeki ilk sezonlarını ligi tanıma ve tutunma olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Melih Sebastien Durmuş, "Performansımız ve aldığımız sonuçlarla hem dikkat çektiğimizi hem de lige renk kattığımızı düşünüyorum. Sıralamada altımızda yer alan 6 takımın 5'i ile İzmir'de karşılaşacağız ve bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılını sportif anlamda iyi geçirdik, 2021'e umutla bakıyoruz. Umarım yeni yıl Altekma ailesine güzellikler ve yeni başarılar getirir" dedi.

